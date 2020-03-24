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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:12 م
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 24/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تفشي فيروس كورونا قد يستمر إلى شهر يوليو

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول في البنتاجون، اليوم الثلاثاء، أن تفشي فيروس كورونا قد يستمر إلى شهر يوليو بناء على ما يحدث في الدول الأخرى.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا تعلن تسجيل 743 حالة وفاة جديدة إيطاليا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت إيطاليا، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6820 شخصاً.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب يعلن إلغاء صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه ألغى مساء يوم الاثنين صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد.
 
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تفشي الفيروس اجمالي الوفيات 743

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