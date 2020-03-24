'على طريقتها الخاصة'.. زينة تهنئ نادية الجندي بعيد ميلادها عبر "إنستجرام''

نشرت الفنانة زينة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وجمعتها الصور ابالفنانة "نادية الجندي"، مهنئة لها بعيد ميلادها قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا أجمل وأطيب نونة".



وتابعت "زينة" عبراتها قائلة: "ودايما في صحة وسعادة ونجاح وتألق، ومنورة حياتنا يارب".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: أحلى الفنانين كل سنة وأنتي طيبة يا جميلة الجميلات بنموت فيكي.



وفي سياق أخر يحتفل الوسط الفني اليوم بعيد ميلاد نجمة الجماهير كما لقبت من قبل جمهورها الفنانة نادية الجندي، التي عشقت الفن منذ صغرها وخاضت أول تجربة فنية لها عام 1958م في بعض المشاهد بفيلم "جميلة" وأستطاعت كسب قلوب الملايين لما تتمتع به من صفات جذابة وأداء مميز في أدوارها.

