نصيحة إنجليزية لنجم برشلونة بشأن مستقبله

لايزال مصير النجم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني والمعار حاليا لبايرن ميونخ حتى نهاية الموسم غامضا.





وذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية، أنريو فرديناند، نجم فريق مانشستر يونايتد السابق ومحلل قنوات سكاي سبورتس، يرى بأن الفريق المثالي لفيليب كوتينيو هو توتنهام هوتسبير، بسبب نوعية اللاعبين التي يملكها النادي اللندني.





وقال فرديناندق: “كوتينيو قدم مستوى مميز مع ليفربول، ولكن منذ مغادرته لم يجد مكانه بعد، في برشلونة كافح من أجل التأقلم، وفي بايرن ميونخ لم يكن الأمر جيداً أيضاً بالنسبة له”.





وتابع: “أعتقد بأنه سيكون إضافة رائعة لتوتنهام هوتسبير لو انضم إليهم في الصيف القادم، لاعبون مثل هاري كين وسون وديلي ألي، يتغذون على لاعب مثل كوتينيو”.







