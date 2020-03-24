حكاية أغنية.. تعرف على كواليس "زمان يا حب" لفريد الأطرش وكانت من نصيب مطرب آخر

قدم ملك العود على فريد الأطرش، على مدار مشواره الفني العديد من الأغاني التي عيش بيننا إلى الآن ولحن للكثير من المطربين والمطربات وهو من رواد الطرب في الزمن الذهبي، ومن ضمن أغنياته نروي لكم حكاية "زمان يا حب".



ونُقدم لكم بوابة "الفجر الفني" اليوم حكاية أغنية "زمان يا حب" لملك العود الفنان فريد الأطرش.



أغنية "زمان يا حب" كانت من نصيب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك عن طريق احدى اللقاءات التي صرح فيها "الأطرش" في رغبته من التعاون مع "حليم" من خلال تلحين أغنيه له وكان برنامج "أوافق أمتنع" عبر إذاعة الشرق الأوسط.



واستمع "حليم" إلى الحلقة عند صديقه الأستاذ جلال معوض، وطلب الذهاب إلى "الأطرش" لمقابلته.



وبالفعل ذهب عبد الحليم حافظ، واخبره برغبته لتحقيق أمنية عمل مشترك بينهم، وأسمعه فريد الأطرش، كان قام بتلحيها قبل عامان وهي لحن أغنية "زمان يا حب" من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز.



وقال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في مقال نادر له بمجلة "الكواكب" بأن لم يحدث أي بروفات على الأغنية حتى يحضر أو يمتنع عن حضورها، وما حدث أن فريد الأطرش، بروفة واحدة مع الفرقة الماسية على جزء من أغنية "زمان ياحب ".



وتابع "حليم" في مقاله بأنه لم يكن يعلم بموعد البروفة إلا في نفس اليوم، واعتذرت لإرتباطه بعمل آخر.



وقام ملك العود فريد الأطرش، بغناء أغنية "زمان يا حب" في فيلم يحمل نفس الإسم وكان يشاركه في البطولة ليلى طاهر، يوسف وهبي، زبيدة ثروت، من إنتاج عام 1973، إخراج عاطف سالم.



وإليكم كلمات أغنية "زمان يا حب":



زمان يا حب



ياما غلبت فيا



وعمر الشوق



ما عدا رموش عيني



اتارى المستخبى مستخبى



وتاري الحب شئ مكتوب عليّ



على جبينى هواك مكتوب



ومين يهرب من المكتوب



حبيت حبيت انا انا حبيت



زمان يا حب



ياما ياما ياما



غُلبت فيّ



غلُبت كتير ولاقدرتش عليّ



وعشت العمر ويا الناس



وقلبى مالهوش مكان



مالهوش مكان



فى كل الدنيا ديه



وياك ياحبيبى لقيت



أمان وصحبه واهل وبيت



حبيت حبيت حبيت



انا انا انا حبيت



يا أحلى أحلى شئ فى الكون



ياروح الروح يانور ياعبير



عيونك أحلى خطين لولى



وصوتك وشوشة عصافير



يااحلى مافى عيون الليل



واجمل مافى خدود الورد



انا فى حبك قاسيت الويل



ولايعتب عليّ حد



اذا حبيت واذا خبيت



وحتى عنك ياحبيبى داريت



حبيت حبيت حبيت



انا انا انا حبيت

