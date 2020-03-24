تشكيل لجنة لمعاينة سقوط جزئي لعقار في شمال الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان، لمعاينة سقوط جزء من سقف عقار رقم 49 بالبلوك رقم 3 من بلوكات منطقة عزيز عزت بحي شمال الجيزة.





وأفادت المعاينة بتعدى بعض سكان البلوك، ببناء مخالف عبارة عن تعلية عشوائية فوق سطح البلوك بكامل مسطح الدور، بالإضافة إلى بناء جزء إضافي للعقار من الناحية القبلية دون إتباع قواعد السلامة الإنشائية أو التخطيط الهندسى السليم لربطه مع هيكل البلوك، والتي كان السقف المنهار جزءاً منها مما أدى إلى وفاة مريم أشرف محروس والبالغة من العمر 21 عاماً وإصابة رحمة أشرف محروس والتى تم نقلها لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الموظفين.





كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بسرعة عرض العقار علي لجنه المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف علي سلامته خاصة وأنه يحتوي علي 70 شقه سكنية حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى إزالة جميع الأعمال المخالفة بالبلوك لخطورتها على المواطنين وتدعيم وترميم باقى البلوك وذلك حفاظاً علي سلامة قاطنيه.





وتأسف المحافظة لسقوط ضحايا جراء الحادث، كما يتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء لأسرة المتوفية مع تمنياته بالشفاء العاجل للحالة المصابة.





وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن الاستجابة لقرار غلق المحلات الصادر من مجلس الوزارء يتحسن، موضحا أنهم لاحظوا وجود تكدس كبير في منطقتي العتبة والموسكي، وهو ما يمثل خطرا على أرواح المواطنين.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، إلى أنه تم رفع الباعة الجائلين من منطقة العتبة طوال اليوم، وليس الفترة الصباحية فقط، مؤكدا أنه كان هناك استجابة جيدة من الباعة الجائلين للقرار.

وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن هناك مجموعات عمل تتابع يوميا تنفيذ قرار الغلق، ويمرون على الشوارع الجانبية، مؤكدا أن المواطنين بدأوا يدركوا خطورة الوضع، والمحل المخالف سيتم غلقه لمدة شهر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



