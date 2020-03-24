Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل لجنة لمعاينة سقوط جزئي لعقار في شمال الجيزة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان، لمعاينة سقوط جزء من سقف عقار رقم 49 بالبلوك رقم 3 من بلوكات منطقة عزيز عزت بحي شمال الجيزة.

وأفادت المعاينة بتعدى بعض سكان البلوك، ببناء مخالف عبارة عن تعلية عشوائية فوق سطح البلوك بكامل مسطح الدور، بالإضافة إلى بناء جزء إضافي للعقار من الناحية القبلية دون إتباع قواعد السلامة الإنشائية أو التخطيط الهندسى السليم لربطه مع هيكل البلوك، والتي كان السقف المنهار جزءاً منها مما أدى إلى وفاة مريم أشرف محروس والبالغة من العمر 21 عاماً وإصابة رحمة أشرف محروس والتى تم نقلها لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الموظفين.

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بسرعة عرض العقار علي لجنه المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف علي سلامته خاصة وأنه يحتوي علي 70 شقه سكنية حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى إزالة جميع الأعمال المخالفة بالبلوك لخطورتها على المواطنين وتدعيم وترميم باقى البلوك وذلك حفاظاً علي سلامة قاطنيه.

وتأسف المحافظة لسقوط ضحايا جراء الحادث، كما يتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء لأسرة المتوفية مع تمنياته بالشفاء العاجل للحالة المصابة.

وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن الاستجابة لقرار غلق المحلات الصادر من مجلس الوزارء يتحسن، موضحا أنهم لاحظوا وجود تكدس كبير في منطقتي العتبة والموسكي، وهو ما يمثل خطرا على أرواح المواطنين.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، إلى أنه تم رفع الباعة الجائلين من منطقة العتبة طوال اليوم، وليس الفترة الصباحية فقط، مؤكدا أنه كان هناك استجابة جيدة من الباعة الجائلين للقرار.

وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن هناك مجموعات عمل تتابع يوميا تنفيذ قرار الغلق، ويمرون على الشوارع الجانبية، مؤكدا أن المواطنين بدأوا يدركوا خطورة الوضع، والمحل المخالف سيتم غلقه لمدة شهر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ ساعة و نصف

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

منذ 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ظهوره في الصين.. تعرف على أعراض فيروس "هانتا" وطرق الوقاية منه

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

08:32 م

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status