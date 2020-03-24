اقتصادي: الاتحاد الأوروبي يُصارع من أجل البقاء بسبب كورونا

أعرب الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، عن أمله في انتهاء أزمة كورونا بعد شهر أو شهرين على الأكثر، موضحًا أن الأزمة حال استمرت سيكون لها عواقب اقتصادية وخيمة على العالم، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي الآن يُصارع من أجل البقاء خصوصًا بعد خروج بريطانيا وعدم وضوح آلية الاتفاق علي كيفية الخروج، وتضررت أوروبا في قطاعي الصناعة والتجارة بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تركيز أوروبا في الـ7 شهور المقبلة سيكون على إعادة هيكلة القطاعات المتضررة من فيروس كورونا.





وأوضح أن الصين احتوت فيروس كورونا، ولكن مدينة ووهان تُمثل 450 مليار دولار من حجم التجارة الداخلية والخارجية للصين، وتعتبر ميزانية تجارة دولة مثل السويد، منوهًا بأن الصين عندما ضربها فيروس سارس منذ 16 عامًا لم يكن تأثيره كبيرًا مثل كورونا لأن الصين حينها كانت تحتل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية في العالم والآن أصبحت تُمثل أكثر من 30%.





وتابع: وبالتالي أصبح التأثير اقري مما اثبت هشاشت الاقتصاد وذلك لأنه لا يوجد من يقود الاقتصاد العالمي، خصوصًا وأن الصين كانت تُمثل الاقتصاد السادس عند حدوث سارس والآن هي الثاني عالميًا والنزاع قائم بينها وبين أمريكا، والآن أصبحت مصانع الصين متوقفة وضربت الدولة في صناعتها وخطوط الإنتاج التي تغزو 75% من سوق العالم توقفت، وهو ما يدعو الصين إلى اتخاذ إجراءات احترازية صحية لمواطنيها، ثم إعادة هيكلة المصانع والاتجاه إلى قطاعات صناعية أخرى لأن أسواقها فقدت قيمتها لأن الطلب والبدائل ستختلف.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا





وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.





كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.





وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.





وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.





وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"





كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".





ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.



