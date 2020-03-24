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نشأت الديهي: حظر التجول كان مطلب شعبي وجماهيري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:00 م
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نشأت الديهي
نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك إجراءات حكومية أكثر صرامة وأكثر شدة تم اتخاذها اليوم لمواجهة التجمعات للتصدي لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة بتكليفات رئاسية، منعطف جديد في مواجهة الدولة المصرية لفيروس كورونا، وتطور طبيعي لتداعيات هذه الازمة.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن فرض حظر التجول كان مطلب شعبي وجماهيري؛ لكون المواطنين يستشعرون الخطر على أسرهم من المجموعات التي لا تراعي حق الوطن.

وتابع، أن رئيس الوزراء أعلن حظر التجول على الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، موضحًا أن قانون الطوارئ به من المواد ما يجعل الدولة مسئولة دستوريًا عن الحفاظ على المواطنين وصحتهم والأمن القومي للبلاد، وحظر التجوال هو أحد مواد قانون الطوارئ.

ونوه بأن القطارات ومترو الأنفاق سوف يلتزموا بساعات الحظر، ومن يخالف القرارات يواجه عقوبات دفع غرامة 4 آلاف جنيه أو الحبس، ولن تتواني الدولة والسلطة في تنفيذ العقوبات.
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