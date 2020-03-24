إعلان مواعيد صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد صرف المعاشات طبقا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي والحد من التكدس في مكاتب البريد.





وقالت: إنه تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع تبدأ في الأول من شهر أبريل وتتم كالآتي:





أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون سيقومون بصرف معاشاتهم من مكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( 1،2،4) من شهر أبريل.





أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف يقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل.





أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون تقريبًا يقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.





واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.



