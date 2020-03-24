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إعلان مواعيد صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:55 م
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هيئة البريد
هيئة البريد
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد صرف المعاشات طبقا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي والحد من التكدس في مكاتب البريد.

وقالت: إنه تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع تبدأ في الأول من شهر أبريل وتتم كالآتي:

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون سيقومون بصرف معاشاتهم من مكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( 1،2،4) من شهر أبريل.

أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف يقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل.

أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون تقريبًا يقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.

واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وجه بزيادة عدد مكاتب البريد التي تعمل لفترة مسائية حتى السادسة مساء لتصل إلى 2000 مكتب بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية مثل صرف المعاشات والحوالات وإعانات العمالة اليومية من شباك البريد، أما الخدمات الحكومية سيتم تقديمها أونلاين.
إعلان مواعيد صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد
إعلان مواعيد صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد
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