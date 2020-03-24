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رجائي عطية: بناء مستشفى خاص لعلاج المحامين غير مفيد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:55 م
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رجائي عطية
رجائي عطية
كـسـاب أحـمـد
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قال الفقيه القانوني رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه لابد من أن يكون هناك علاج شامل لكل المحامين المقيدين بالنقابة وخاصة الحالات المزمنة.

وأكد "عطية" من خلال حواره لبرنامج "الافوكاتو" مع الدكتور أيمن عطا الله علي قناة "النهار"، مساء الثلاثاء، أنه غير موافق علي أراء من يقول انه لابد منه وإنشاء مستشفى خاص لعلاج المحامين لعدة أسباب أهمها أن بناء أي مستشفي تستنزف أموال ضخمة لا تستطيع النقابة تحملها.

وأضاف عطية أيضا، أنه لو تم بناءا مستشفي في اي محافظة سيكون هذا تميز لتلك المدينة عن غيرها، مؤكدا أن الملف الصحي والطبي الخاص بالمحامين ملف كبير جدا ولابد من وضع حلول غير تقليدية حتي يجد لكل محامي مميزات كبيرة في علاجه.


وعلق رجائي عطية نقيب المحامين، على واقعة إصابة عدد من أعضاء النقابة بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "لسنا جهة فحص ليتم الاطمئنان على المحامين المخالطين للحالات المصابة، وسوف نتخذ الإجراءات بعد مشاورة جموع المحامين".

وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إنه حاليًا في تشاور مع المحامين وأعضاء النقابات الفرعية، في قرار إغلاق النقابة لمدة أسبوعين، وذلك إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن حِزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

وأضاف: "اللي عايز يعمل تحليل يتطمن على نفسه يعمل، نقابة المحامين مش جهة فحص".

وكان قد أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة، وبحث غلق النقابة أسبوعين للوقابة.

جاء ذلك من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب المحامون في التعليقات، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.

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منع انتشار كورونا فيروس كورونا رجائي عطية نقيب المحامين الإجراءات الاحترازية

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