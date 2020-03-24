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إحالة 3 عمال إلى الجنايات لسرقتهم 120 ألف من بازار بالمعادي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:55 م
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ارشيفية
ارشيفية
داليا عادل
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أحالت نيابة المعادى 3 عمال بتهمة سرقة خزينة بازار سياحى كانوا يعملون به إلي محكمة الجنح للمحاكمة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا مفاده تلقيه بلاغا من "أ س"، 57 سنة، صاحب بازار باكتشافه كسر باب المخزن الملحق بالبازار وسرقة مبلغ مالي 120 ألف جنيه، 11 حظاظة جلد من داخل المخزن ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالمخزن محل الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "م م"، 22 سنة، عامل بالمحل، "م أ"، 23 سنة، عامل بنفس المحل، "إ ط"، 21 سنة، عامل بنفس المحل، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم.

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثاني، وأضافوا بإنفاقهم مبلغ مالي 1000 جنيه على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

ومن ناحية أخري ألقت مباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة إحدى الأجانب خلال تواجده بالبلاد، في منطقة المعادي.

البداية كانت بمرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعادي بشارع مصر حلوان الزراعي دائرة القسم، تمكنت من ضبط "وحيد. أ.م"، 24 عاما، عامل بشركة، والسابق اتهامه في القضية رقم 17691 لسنة 2017، حلوان "سرقة مسكن"، وبحوزته المضبوطات التالية: "عدد 2 طبنجة صوت ماركة ماجنم، ريتاي تركي الصنع، و57 طلقة صوت، و2 جراب طبنجة، وفيزا بنك تابعة لبنك أجنبي".

وبمناقشته عن مصدر الفيزا كارت المضبوطة بحوزته أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة المدعو "نارمين أرورا"، 41 عاما، يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف بسابقة تعرفه على الأخير من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعي فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته، فاستعان بكل من: "عمر. م. ع"،21 عاما، طالب، و"عبد الرحمن. غ. ب"، 21 عاما، طالب، و"محمد. أ. ع"، 21 عاما، طالب، و"محمد. م. م"، 20 عاما، طالب، و"عمرو. م. ع"، 20 عاما، طالب.

قام المتهم باستدراج المجني عليه لمنطقة زهراء المعادي دائرة القسم، وفور وصوله، حيث قام باقي المتهمين باصطحابه لمنطقة المعراج دائرة قسم شرطة البساتين، وتهديده بالطبنجات الصوت المضبوطة بحوزته والاستيلاء منه على الفيزا كارد الخاصة به، وتحصلوا منه على الرقم السري كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.

عقب ذلك قاموا بسحب مبلغ مالي 100.000 ألف جنيه من حسابه الخاص، وتم بإرشاده ضبط باقي المتهمين، وبحوزتهم مبلغ مالى 27.400 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة"، وعدد 2 هاتف محمول ماركة " أيفون، سامسونج"، وعدد 4 خرطوشة سجائر ماركات مختلفة "ميريت، مارلبورو أبيض"، عدد 4 شيشة إليكترونية، عدد 2 عبوة زيت خاصة بالشيشة الإلكترونية.

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