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عاجل- تفاصيل جلسة الخطيب مع حسام عاشور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:52 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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لبى محمود الخطيب رئيس النادي رغبة حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير بعد ظهر اليوم.

وقال عاشور إنه شرح للخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

فيما أكد رئيس الأهلي على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة وأنه أحد ابناء النادي المخلصين.

ونصحه الخطيب بالإعتزال في بيته وقبول عرض الأهلي الذي تلخص في عدة نقاط أولها :

استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذي تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي وأن تحقق له عائد مالي كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلي كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل في تعاقد قناة النادي مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.
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