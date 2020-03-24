Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب يعلن فتح البلاد قريبا وبشكل تدريجي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم فتح البلاد قريبا وبشكل تدريجي، مضيفا: "انكماشا كبيرا سيفوق في عدد ضحايا فيروس كورونا".

وحذر الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، من مقترح الإغلاق العام للولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا المقترح يمكن أن "يدمر" البلاد. 

واوضح ترامب، أنه يتم العمل حاليا على بناء 4 مستشفيات ميدانية و4 مراكز طبية لمساعدة نيويورك في مواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلن حاكم ولاية نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25665 إصابة بفيروس كورونا.

ويذكر أن أعلن بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، أن 2000 عامل في المجال الصحي من أطباء وممرضين متقاعدين أعلنوا تطوعهم لمكافحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وكان حاكم الولاية، أندرو كومو، أشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولاية زاد بأكثر من 3 آلاف حالة، ليتجاوز في الوقت الحالي 10 آلاف إصابة.

في السياق ذاته، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل في تغريدة له على موقع "تويتر": "عملت فرقنا في أبل على تقديم يد العون لتوفير الإمدادات لمقدمي الرعاية الصحية الذين يواجهون كوفيد-19، وسنتبرع بملايين الأقنعة للعاملين في مجال الصحة في الولايات المتحدة وأوروبا".

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن أزمة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تستمر حتى يوليو المقبل.

وأكد البنتاجون، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي بلغ 174 حالة بزيادة 41 إصابة عن اليوم السابق.

وفي تحديث يومي أضاف البنتاجون أن 59 موظفا مدنيا و61 من أفراد أسرهم و27 متعاقدا ثبتت إصابتهم أيضا بالفيروس. 

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك "تسارعا كبيرا جدا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وإن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

قريبا فيروس كورونا فتح صحة عالمية تفشي الفيروس ترامب اندرو كومو البلاد ازمة فيروس كورونا 174

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ ساعتين

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يتخذ قرار صادم بشأن سيتين

منذ أقل من ساعة

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أمريكا: وضع وزير الدفاع ونائبه في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

الجيش الأمريكي يعلن إصابة 49 جندي بفيروس كورونا

"الشيوخ الأمريكي" يعلن تخصيص 100 مليار دولار لمكافحة كورونا

عمدة نيويورك: تجاوزت عدد الإصابات بفيروس كورونا 8 آلاف حالة

منظمة الصحة العالمية: الولايات المتحدة قد تكون بؤرة الوباء

حاكم ولاية نيويورك يؤكد تسجيل 25665 إصابة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

07:35 م

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status