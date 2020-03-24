بجنيه.. الإنتاج الحربي: عمل 100 ألف ماسك يوميًا ومنظفات للأسطح





قال الدكتور صلاح جنبلاط رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربي، إن تم عمل خط إنتاج على مدار 48 ساعة بطاقة إنتاجية 40 ألف «ماسك».





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم اليوم الاستعانة بأجهزة جديدة ليصل الإنتاج إلى 100 ألف ماسك في اليوم.





وأوضح الدكتور صلاح جنبلاط أن الإنتاج يصل في نهاية الأسبوع إلى 200 ألف ماسك لافتا إلى أنه يوزع ربع الكمية في منافذ وزارة الإنتاج الحربي، والباقي يتم توزيعه على هيئات ومؤسسات الدولة.





وأردف رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربي، أن سعر الماسك «N 95« يبلغ 12 جنيها وهو سعر التكلفة بدون هامش ربح، وسعر لتر الكحول الإيثيلي تركيزه 70% بـ 60 جنيها في حين يصل سعره في الخارج إلى 200 جنيه، وسعر اللتر من كحول منظفات الأسطح بـ 1 جنيه.





وأكد جنبلاط، أنه كان هناك ثلاث خطوط إنتاج للمنظفات والكحول حتى أمس الاثنين، وأصبحوا اليوم أربع خطوط وينتجوا جزء كبير من احتياجات السوق حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 10 طن يوميا.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا





وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.





كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.





وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.





وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.





وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"





كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".





ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.



