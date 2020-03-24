كارثة المرحلة الثالثة.. تحذير عاجل من الحكومة إلى المواطنين (فيديو)

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية مستثناة من قرار حظر الحركة ومن ثم تكون غير مقيدة بمواعيد محددة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية سينطبق عليها من غد الأربعاء قرار الغلق عند الخامسة مساء، وذلك من يوم الأحد وحتى الخميس وتغلق بشكل كامل يومي الجمعة والسبت.





وتابع أنه تبدأ من الساعة السابعة مساء حظر حركة المواطنين والمركبات باستثناء تلك التي تحمل السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أنه يستثنى من قرار الحظر كل من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في الحقل الطبي وكل من يتطلب عمله التواجد في الشارع.





وأشار المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء، إلى أن مرض فيروس كورونا خطير حيث إن هناك بعض الدول التي تفوق إمكانياتها الإمكانيات المصرية بمراحل تعاني الأمرين بسبب هذا المرض.





ولفت إلى أن من يضبط متلبسا بمخالفة قرار الحظر سيواجه عقوبة الحبس وغرامة 4 آلاف جنيه، لافتا إلى أن وزارة الداخلية مستعدة منذ باكر غد الأربعاء لتطبيق القرار بصرامة.





وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه إذا تم الوصول للمرحلة الثالثة من الفيروس فإن كل الإجراءات الاحترازية والقرارات لن يكون لها فائدة.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا





وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.





كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.





وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.







