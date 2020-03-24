Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:35 م
Advertisements
مباراة الاهلي
مباراة الاهلي
حسام مجدي
Advertisements
 
يستعد النادي الأهلي لتوجيه ضربة قوية إلى نظيره نادي بيراميدز وخطف نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 
 
ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز في الصيف القادم. 
 
وقام النادي الأهلي بتكثيف مفاوضاته خلال الساعات القليلة الماضية لضم تراوري في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق. 
 
وجاءت رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع إيريك تراوري بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر الذي أكد على إعجابه الشديد باللاعب. 
 
ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ أقل من ساعة

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يتخذ قرار صادم بشأن سيتين

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

07:35 م

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status