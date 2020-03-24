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ماذا تعني أسهم الخزينة.. خبير: الكميات المشتراه ضعيفة جداً ولن تؤثر علي الأسعار

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:24 م
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محمد عبدالحكيم
محمد عبدالحكيم
نيفين سمير
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دائما نسمع عن أسهم الخزينة ولكن البعض منا لايعرف ماهي تلك الورقة المالية ، وهي إعادة شراء الشركة المساهمة لأسهمها مرة أخرى والإحتفاظ بهذه الأسهم لمدة سنة أو سنتين وذلك في حالة إنخفاض أسعار السهم لأسباب غير متعلقة بالشركة وهناك أسباباً أخري للقيام بعمليات أسهم الخزينة وهي  تخفيض رأس مال الشركة بتلك الأسهم ، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع  ولزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي زيادة ربحية السهم مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية معينة للمستثمرين .

ويتم شراء أسهم الخزينة أما من البورصة المصرية أوعن طريق المزايدة المحدودة أومن جميع المساهمين بنسبة متساوية أو من خارج السوق  عن طريق اتفاقيات أو عمليات خاصة ، أو يتم الشراء بواسطة الشركات التابعة عن طريق الاحتفاظ بالأسهم في خزينة الغير.

وقال محمد عبدالحكيم، رئيس وحدة البحوث بشركة لتداول الأوراق المالية، إنه حوالي شركة واحدة مقيدة بالبورصة المصرية قامت بشراء أسهم خزينة .

وأوضح عبدالحكيم  لـ" فجر "  سبب الشراء هو انخفاض أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، مشيرًا إلي أن الكميات المشتراة ليس لها تأثير كبير على الأسعار نظرا لانخفاض كمياتها.

وتوقع  الخبير أن تظهر القوى الشرائية بداية من جلسة الغد أو بعد الغد، ليستهدف المؤشر مستويات 11500 نقطة تقريبا على المدى القصير.

وخلال جلسة الأحد الماضي ، إشترت 11 شركة  أسهم خزينة ، بعد تراجع الأسهم والوصول به الي مستويات متدنية بسبب أحداث إنتشار مرض كورونا وذلك، لتخفيف حدة الإنخفاض ، و دعم السهم فى البورصة المصرية، 
 
وأتت الشركات التي إسترت سهم خزينة كالاتي ؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير، عدد 177 ألف سهم ليصل إلى إجمالى ما تم شرائه 350 ألف سهم، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 112.9 ألف سهم خزينة، راية لخدمات مراكز الاتصالات عدد 219.5 ألف سهم، راية القابضة للاستثمارات المالية 505.735 ألف سهم

وإشترت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك عدد 175.2 ألف سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 1.5% ، الكابلات الكهربائية المصرية عدد 771.628 ألف سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 0.5%، اودن للاستثمارات المالية عدد 221.354 ألف سهم، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عدد 3.7 مليون سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 2.33%، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى 1.398 مليون سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 0.018%، المتحدة للإسكان والتعمير 390 ألف سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 0.0051639%، الشرقية-ايسترن كومبانى 67.5 مليون سهم ليصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 3%
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