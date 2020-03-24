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داعية إسلامي: الإبلاغ عن محتكري السلع له ثواب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:30 م
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الشيخ حازم جلال
الشيخ حازم جلال
أمنية فوزي
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رد الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، على سؤال: "هل فيروس كورونا يصيب المؤمن"، قائلًا: "المصيبة تشمل المسلم وغير المسلم ولا تفرق بين هذا وذاك".

وأكد "جلال"، خلال تقديم برنامجه "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك خلط في الفكر، وأن المؤمن ليس معفى.

وشدد الداعية الإسلامي، على أن من يبلغ عن أي شخص يدعو إلى التجمعات أو يحتكر السلع أو يعطي دروسًا خصوصية تؤدي إلى تجمعات "يُثاب شرعًا".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وقال فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساءا وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس، مناشدا الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم".

كما ناشد المواطنين، قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة" ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين ثواب تعليق جميع الخدمات

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