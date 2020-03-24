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قرار صادم من لاعبي برشلونة ضد إدارة الفريق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:24 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تسبب فيروس كورونا في الفترة الأخيرة بأزمة جديدة داخل نادي برشلونة الإسباني، حيث ظهرت عائقة مالية كبرى داخل النادي الكتالوني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن تخفيض الرواتب لدى اللاعبون غير مقتنعين بالاقتراح الأول من إدارة البارسا بشأن عقودهم.

ولم يقتنع لاعبو البلاوجرانا بأول إقتراح من الادارة فيما يخص تخفيض الرواتب بسبب فيروس كورونا، ورغم ذلك طلبوا مهلة من قادة النادي من اجل التشاور مع مستشاريهم الماليين، ولا ببدو انهم سيوافقون حاليا.

وأثرت أزمة فيروس كورونا على فريق برشلونة بالسلب، بسبب عدم وجود دخل حالي للنادي بعد توقف النشاط الرياضي في إسبانيا خلال الفترة الماضية.
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