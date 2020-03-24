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مجد القاسم يحكي لـ "الفجر الفني" تفاصيل أغنيه الجديدة "خليك في البيت"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:56 م
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مجد القاسم
مجد القاسم
مصطفى فكيه
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انتهي المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية بعنوان "خليك في البيت" دعوة للمواطنين على عدم الخروج من منازلهم واتباع قرارات الدولة، ومساعدة الفقراء المتضررين من حظر التجوال، ومساندة الأطباء والدولة في الحفاظ على الحد من انتشار الفيروس بين فئات الشعب.

وقال الفنان مجد القاسم في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه انتهي من تسجيل الأغنية ومن تصويرها، وأنها حاليا في مرحلة المونتاج ومن المقرر أن يطرحها غداُ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية. 

وأشار بأن أغنية "خليك في البيت" من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع خالد عرفة.

وطرح مجد القاسم مؤخرًا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "يا عسل"، والتى صورها فيديو كليب، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد والكليب من إخراج ميدو بارون، وتم تصوير الكليب بمدينة شرم الشيخ.

ويعيش الفنان مجد القاسم حالة من النشاط الفنى على أكثر من صعيد، حيث يقوم حاليا، باستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، والذى يحمل عنوان "باقة ورد"، ويقوم بتصوير حلقات من برنامجه الجديد "سهرة مع مجد".

وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
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