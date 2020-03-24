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خبر صادم يضرب باريس سان جيرمان

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:13 م
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بوابة الفجر
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وجه ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة قوية للاعبي الفريق الأول بسبب تفشي فيروس كورونا.


واشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ينوي تخفيض رواتب اللاعبين بسبب خسائر النادي الاقتصادية.


واكدت الصحيفة على أنه بالرغم من الخسائر التي تعرض لها النادي إلا أن اللاعبين لا يزالو يحصلون على نفس الراتب ولكن سيتم تخفيض الأجور.


واضافت الصحيفة أن تخفيض أجور اللاعبين قد تدفع البعض مثل نيمار ومبابي لاستغلال الفرصة وطلب الرحيل لبرشلونة وريال مدريد في الصيف المقبل.

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