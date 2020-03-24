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محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه لا تهاون في حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشان حظر حركة المواطنين وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداء من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا.

وأعلن محافظ الإسماعيلية عن غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميا من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق ٢٥ مارس كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعين ولمدة أسبوعين وذلك لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءا كليا او جزئيا على المخابز وومحلات البقالة، والسوبر ماركت والصيدليات.

كما يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي، والنواد الليلية، والصالات الرياضية، والشعبية والحضانات وقاعات الافراح ودور المناسبات، والأسواق الأسبوعية، وغيرها من الاماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري والجوزات والمرور والسجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها مع أستمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما شدد محافظ الإسماعيلية على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية بالأستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمبانى والمنشأت.

وأشار محافظ الإسماعيلية الى أهمية تفعيل دور وسائل الاعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنيين لأستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل الى أربعة الاف جنيه أو الحبس مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد قد تنص عليها أي قوانين أخري بالدولة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد.
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الكلمات المفتاحية

مقاهى قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا غلق المحلات حظر حركة المواطنين المولات الأسواق الأسبوعية الإجراءات الاحترازية

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