Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع فى أسعار الدولار بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:53 م
Advertisements
أسعار الدولار
أسعار الدولار
وكالات
Advertisements

تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية بعد أن فشلت التعهدات بخطط التحفيز في تقليصل تداعيات فيروس كورونا مما أدي لزيادة المعروض النقدي للعملة.

وتراجع النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه بفعل تداعيات كورونا،  تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس أنه سيقوم بشراء أصول بكميات غير محدودة وغيرها من التدابير لدعم أسواق الائتمان في محاولة لتعزيز اقتصاد يعاني من قيود طارئة وسط مكافحة فيروس "كوفيد-19" سريع الانتشار.

وتهدف خطوات الفيدرالي إلى توفير المعروض النقدي من العملة الأمريكية التي زاد الطلب عليها مؤخراً وسط الاضطربات الناجمة عن فيروس كورونا، الذي أصاب 383 ألف شخص عالمياً من بينهم 46 ألف حالة داخل الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.8 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة لتسجل 1.0812 دولار.

وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 111.37 ين.

وهبطت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 2.2 بالمائة ليسجل 1.1796 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة  ليسجل 0.9799 فرنك.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 101.771.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 فيروس كورونا سعر الدولار تداعيات فيروس كورونا الاحتياطى الفيدرالي أسعار الدولار

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ 40 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ ساعة

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد وفاة وإصابة 33 شخصا.. ما هو الفيروس الجديد الذي أصاب الصينيين؟

منذ ساعتين

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد أحمد فتحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

تراجع كبير في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار يتراجع بعد قرار سعر الفائدة خلال التعاملات اليوم الأربعاء

الدولار يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الإثنين

الدولار يتراجع في نهاية التعاملات اليوم الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

06:06 م

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

06:43 م

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

05:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status