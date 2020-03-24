تراجع فى أسعار الدولار بسبب فيروس كورونا





تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية بعد أن فشلت التعهدات بخطط التحفيز في تقليصل تداعيات فيروس كورونا مما أدي لزيادة المعروض النقدي للعملة.





وتراجع النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه بفعل تداعيات كورونا، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي.





وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس أنه سيقوم بشراء أصول بكميات غير محدودة وغيرها من التدابير لدعم أسواق الائتمان في محاولة لتعزيز اقتصاد يعاني من قيود طارئة وسط مكافحة فيروس "كوفيد-19" سريع الانتشار.





وتهدف خطوات الفيدرالي إلى توفير المعروض النقدي من العملة الأمريكية التي زاد الطلب عليها مؤخراً وسط الاضطربات الناجمة عن فيروس كورونا، الذي أصاب 383 ألف شخص عالمياً من بينهم 46 ألف حالة داخل الولايات المتحدة.





وتراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.8 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة لتسجل 1.0812 دولار.





وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 111.37 ين.





وهبطت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 2.2 بالمائة ليسجل 1.1796 دولار.





وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 0.9799 فرنك.





وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 101.771.