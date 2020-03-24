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الهند: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 519 حالة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:47 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 519 حالة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
 
وقرررئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، فرض الإغلاق التام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما.

وسبق للسلطات أن أغلقت غالبية المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد، بما في ذلك دور السينما، كما علّقت إصدار التأشيرات السياحية واتّخذت إجراءات عدّة أخرى للحدّ من تفشّي الوباء.

وحظرت كلّ الرحلات الجوية الآتية من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا.

وأغلقت السلطات الهندية، الثلاثاء الماضي، كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد، بما في ذلك ضريح "تاج محلّ" الشهير، أمام الزوار، وذلك في إطار الجهود الرامية للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

وأعلنت الهند، الأحد، فرض حظر تجول لمدة 14 ساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 315 شخصا بالبلاد حتى الآن. 

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.
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