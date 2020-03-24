Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ميعرفوش خطورة الفيروس".. حكاية طفل يُحارب "كورونا" بتطهير منازل البسطاء خلال توقف الدراسة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
كتابة وتصوير: رشا المنسي
Advertisements
أَلْزمَ أحمد إبراهيم، نفسهُ بهمَّة تطهير بيوت العائلة، والبسطاء من كبار السن، بالشارع المحاذي لمنزله، بعد قرار تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ماضٍ في عمله بنشاط وخِفة مع كل صباح، متسلح بابتسامة تتوارى خلفها مشاعر مختلطة من الخوف والقلق، أن يصاب أحد من أبناء بلدته، وتتحول لحجر صحي "في ناس كتيرة فاكرين أن المرض برد وهيعدي.. وفي ميعرفش إزاي يطهر نفسه.. ده غير اللي شغال في الشارع ومش فاضي.. علشان كده بخلص بيتنا وأنزلهم".


ميعرفوش خطورة الفيروس.. حكاية طفل يُحارب كورونا بتطهير منازل البسطاء خلال توقف الدراسة


استَهَج الطفل، الذي لم يتجاوز الـ (12 ربيعًا)، رأيه بعد محاولات من الأم بمنعه نزول الشارع؛ خوفًا عليه، لكن اِغتم، محاولاً إقناعها بخطورة الوضع، وتعهد بالحفاظ على سلامته، بَسط وجهه فرحًا، واعتضد بصديقه، لكنه خاف أن يشارك في الإجراءات الوقائية -التي شددت عليها وزارة الصحة والسكان- "هنزل لوحدي.. المرض هيموتنا كلنا ومش هيفرق بين اللي رش كحول وبين اللي مش فارق معاه"، يقولها ابن أحد مدن محافظة الدقهلية، وهو مُنهمِكًا في عمله-الذي اتخذه على عاتقه، منذ منح وزارة التربية والتعليم، الطلاب إجازة رسمية للمدارس والممتدة لمدة أسبوعين-، بتعقيم وغسل أيدي أحد المواطنين، الذي لم يدرك مغبَّة تعنَّته، في الامتناع عن التطهير، متشبثًا برأي أحد الأطباء في أن المطهرات تسبب الحساسية "تعبني عمو السيد.. بس في الأخر فهمته ورشيت ايده ودخلت بيته ورشيته بالميه والخل والكحل وكمان ديتول".


ميعرفوش خطورة الفيروس.. حكاية طفل يُحارب كورونا بتطهير منازل البسطاء خلال توقف الدراسة


مشى أحمد ونهض برأسه يُحركه إلى أعلى، لاسيما وأن الرجل المشارف على نهايات الأربعين من عمره، اقتنع بكلامه، بعدما أوضح له كلام الطبيب وما يقصده في دمج بعض أدوات التطهير "قالي هيرش بيته كل يوم.. ويلف على أولاده ويطهرهم بنفسه"، مُطالبًا منه زيارته مرة أخرى للإطئنان عليه وإبلاغه بأخر الأنباء عن الفيروس المستجد "فهمي على أدي يابني.. وخايف على ولادي.. علشان كده قولت نغسل ايدينا بالمياه بس"، يقاطعه أحد جيرانه، بالطابق العلوي بالبناية المُقابلة له "البخاخة دي في ايه"، مُناديًا على الطفل؛ لمساعدته في تطهير يده وحفيدته، ظنًا منه أنه مطهر جديد. اجترَّ الكلام، حتى فطِن أن التعقيم لا يحتاج لسلع مكلفة وموجودة بداخل كل منزل، ورفع صوته بالدعاء إلى الله "العلم نور يابني.. وربنا يزيدك".


ميعرفوش خطورة الفيروس.. حكاية طفل يُحارب كورونا بتطهير منازل البسطاء خلال توقف الدراسة


يعمل الطفل بروح يعتريها الفخر، مستمرًا في أداء مهامه، التي امتدت إلى الأبواب، صَوع الشوارع للسير فيها بأمان، أَوجب على ذلك الشيء "كل ما أدخل شارع الاقي ناس كمان بتشتغل وناسية أن لازم ياخدوا بالهم.. فبروح عندهم وافكرهم واساعدهم.. في ناس كانت بتستغرب ويقولولي روح انت علشان طفل.. وفي ناس كانت بتضحك ومتكسفنيش"، برغم من أن الفتى يخجل ولا يحسن التواصل الاجتماعي، لكن حرصه على أسرته ووطنه كسر هذا الحاجز. جمَح مراده، بعدما استجاب العديد من المواطنين لمبادرته، التي طرأت على مخيلته، بعد علمه أن 300 أسرة بأحد مراكز المحافظة تعرضت للحجر الصحي.


ميعرفوش خطورة الفيروس.. حكاية طفل يُحارب كورونا بتطهير منازل البسطاء خلال توقف الدراسة


تكبَّد أحمد، مشاقّه هذا العمل، الذي يشرع في مبادرته من الساعة العاشرة صباحًا حتى الحادية عشر مساء "من أول ما يصحى يفضل يرش كلور وديتول على الأرض والشبابيك وأي حاجة قدامه.. وكل شوية ماسك ايد إخواته يعقمهم.. ويروح عند ولاد عمه ويعمل كده"، تقولها الأم، التي تظل تتواصل معه هاتفيًا، وتسلحه بالإرشادات والقناع الطبي، والقفازات الطبية "مقدرش أمنعه.. وأهو يستغل الإجازة"، يُمازحها الطفل، الذي يرى أنه عمله ضروري لمساندة بلده، مقارنة ببعض زملائه، الذين يقضون الإجازة في الألعاب الإلكترونية، والمشاركة في تطبيق مقاطع الفيديو-لتبادل المواهب الموسيقية-"تيك توك".


ميعرفوش خطورة الفيروس.. حكاية طفل يُحارب كورونا بتطهير منازل البسطاء خلال توقف الدراسة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطهرات كورونا مصر فيروس كورونا مصر فيروس كورونا تفشي الفيروس ازمة فيروس كورونا اخبار مصر أدوات تطهير

أخبار تهمك

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد أحمد فتحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد وفاة وإصابة 33 شخصا.. ما هو الفيروس الجديد الذي أصاب الصينيين؟

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

06:06 م

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

06:43 م

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

05:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status