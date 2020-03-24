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"كنت بستخبى منه في الدولاب" تعرف على قصة إجهاض شيرين وضرب زوجها لها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:44 م
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شيرين
شيرين
ولاء عبد الناصر
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تزوجت الفنانة شيرين من المخرج محمد أسامة، في بداية مشوارها الفني، وكان زاوجهما ليس مبني على قصة حب كما قالت.

وحاولت "شيرين" أن تجهض حملها، لأنها كانت تعلم أن زواجها لن يستمر، ولكن نصحها الطبيب بالاحتفاظ بالجنين ليكون سنداً لها، وبالفعل أنجبت ابنتها الوحيدة "ميريت".

وفي لقاء لها قالت شيرين إنها ظلت متزوجة عشر سنوات من أجل ابنتها فقط، رغم حدوث المشاجرات الدائمة بينها وبين زوجها، واعترفت أن زوجها كان يضربها وكانت تختبيء منه في "دولاب"، ولكنها غير نادمة على الزواج أو الانفصال.

على سياق آخر تخرجت شيرين من معهد البالية بالقاهرة، كما أنها نالت درجة الليسانس في الحقوق، بدأت حياتها الفنية أواخر السبعينات، بالمشاركة بأدوار صغيرة في مسلسلات تليفزيونية، مثل: "بنت الأيام" عام 1977، "السمان والخريف" عام 1978،وغيرها.

مع بداية الثمانينات زادت شهرتها بعضها قيامها ببطولة مسلسل "عيون" عام 1980، وأيضاً عندما حلت كبديلة للفنانة (هويدا) في بطولة مسرحية "المتزوجون" 1981.

شهدت التسعينات زيادة نشاطها كنجمة سينمائية، بعدما شاركت النجم عادل إمام في بطولة فيلم "الإرهابي" 1993، ثم سلسلة أفلام "بخيت وعديلة" في الأعوام 1995، 1996، و2000.

في السنوات الأخيرة قل نشاطها السينمائي، ولكن التليفزيون عوض ذلك، فشاركت شيرين في مسلسلات: "أماكن في القلب" 2005، "ناصر" 2008، "عابد كرمان" 2011، "العراف" 2013، ..وغيرها.
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