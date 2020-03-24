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النمسا تعلن الحصول على 20 مليون كمامة طبية من الصين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:34 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحصل على 20 مليون كمامة طبية من الصين ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلا

وقال كورتس، في مؤتمر صحفي: "نعرب عن شكرنا للصين، على تقديمها 20 مليون كمامة طبية، ستحصل عليها البلاد، وأول 5 ملايين ستصل هذا الأسبوع"​​​.

وأشار المستشار إلى أن حكومته ستجري تقييما للبيانات الإحصائية الموجودة في البلاد من أجل فهم مدى فعالية التدابير التقييدية وستخبر السكان يوم الجمعة القادم، عن تطور الأحداث.

وبحسب السلطات النمساوية، فقد تم إجراء 28391 اختبارا على الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الساعة الثامنة صباح اليوم، وتم تسجيل 4486 إصابة. وحتى الآن، توفي في النمسا 25 شخصا جراء إصابتهم بالعدوى.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.
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كمامات طبية فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس النمسا الصين 20 مليون

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