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قيادي سابق بالداخلية يكشف سر تفقد السيسي لمعدات وأجهزة التعقيم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:44 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعدات وأجهزة التعقيم والتطهير تأتي في إطار الاطمئنان على الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك بعض القوى الخارجية تحاول استثمار هذا المناخ الاستثنائي العالمي في إبداء حقدها على المسار المصري المكلل بالنجاح، مشددا على أهمية أن يراعي المصريين بعضهم، ويحافظون على الإجراءات الوقائية.

وثمن مساعد وزير الداخلية الأسبق، جهود وزارة الداخلية في تأمين مناطق التجمعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن حماية كل المكتسبات المصرية وعلى رأسها الإنسان المصري من صميم أعمال وزارة الداخلية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا 

وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت. 

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس. 

وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"

كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".

ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات الإجراءات الاحترازية

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