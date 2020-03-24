Advertisements
Advertisements
Advertisements

تابع مشاهدة هلال شعبان 1441 بث مباشر وأفضل الأدعية المستجابة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:41 م
Advertisements
هلال شعبان
هلال شعبان
Advertisements
تابع مشاهدة هلال شعبان 1441 بث مباشر وأفضل الأدعية المستجابة

مشاهدة هلال شعبان 1441 بث مباشر غرة شهر شعبان المبارك وأفضل الأدعية نحن على أعتاب استقبال شهر كريم وفضيل لا يفصلنا سوى ايام قليلة عنه شهر يعد البوابة الرئيسة والروحية للعبور منها إلى شهر رمضان المبارك أعادة علينا باليمن والبركات انه شهر شعبان الذي كثر الحديث عنه في السنة النبوية الشريفة ويكثر فيه الدعاء والتضرع إلى الله والصيام والتقرب ألي الله بالصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر الكريم كما جاء في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة “عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان ” رواه البخاري ومسلم.


غرة شهر شعبان المبارك وأفضل الأدعية

هلال شعبان 1441 بث مباشر ، يتساءل العديد منا عن موعد غرة شهر شعبان الكريم ذلك بعد انقضاء ليلة 27 من شهر رجب والتي عرفت بليلة الإسراء والمعراج وكانت ليلة من افضل الليالي للدعاء والتقرب من الله عز وجل ولم يتم الإعلان من وزارة الأوقاف عن الموعد الرسمي لغرة شعبان حتى الان حيث انه يجب استطلاع رؤية الهلال بالطرق الشرعية تطبيقًا لسنة نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ولكن طبقًا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شعبان المبارك توافق يوم 25/3/2020 الأربعاء حسب الفلك وحركة النجوم والقمر .


الأدعية المستحبة في شهر شعبان

يكثر الدعاء قي هذا الشهر الكريم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم “عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» رواه النسائي وحسنه الألباني.


من أدعية شعبان المستحبة

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ ، وبقوتك التي قهرت بها كل شئ ، وخضع لها كل شئ ، وذل لها كل شئ ، وبجبروتك التي غلبت بها كل شئ  ، وبعزتك التي لا يقوم لها شئ ، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شئ وبسلطانك الذي علا كل شئ ، وبوجهك الباقي بعد [ فناء ] كل شئ ، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شئ ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ ، يا نور يا قدوس ، يا أول الأولين ويإ آخر الآخرين ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء ، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة اخطأنها.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعلن عن عدم ثبوت رؤية هلال #شهر_شعبان لعام ١٤٤١هـ مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع عليه يكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر رجب لعام ١٤٤١هـ الموافق له ٢٥ من مارس ٢٠٢٠ م، ويكون يوم الخميس غرة شهر شعبان لعام ١٤٤١هـ الموافق له ٢٦ من مارس ٢٠٢٠ م.

تابع مشاهدة هلال شعبان 1441 بث مباشر وأفضل الأدعية المستجابة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

من أدعية شعبان مشاهدة هلال شعبان 1441 مشاهدة رؤية هلال شعبان غرة شهر شعبان شهر شعبان المبارك بث مباشر هلال شعبان 1441 الأدعية المستحبة في شهر شعبان الأدعية المستحبة أفضل الأدعية أدعية شعبان

أخبار تهمك

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد أحمد فتحي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد وفاة وإصابة 33 شخصا.. ما هو الفيروس الجديد الذي أصاب الصينيين؟

منذ أقل من ساعتين

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 5 ساعات

إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ ساعة

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأدعية المستحبة عند سقوط المطر والرعد وشدة الرياح

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2019.. وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء توضح فضل العشرة من ذي الحجة 2019/1440 .. والأدعية المستجابة وصيام يوم عرفة

"الصيام والدعاء".. أفضل الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء 2019

بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم.. أدعية مُستحب قولها عند سقوط الأمطار

الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

06:06 م

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

06:43 م

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

05:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status