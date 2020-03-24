تابع مشاهدة هلال شعبان 1441 بث مباشر وأفضل الأدعية المستجابة

مشاهدة هلال شعبان 1441 بث مباشر غرة شهر شعبان المبارك وأفضل الأدعية نحن على أعتاب استقبال شهر كريم وفضيل لا يفصلنا سوى ايام قليلة عنه شهر يعد البوابة الرئيسة والروحية للعبور منها إلى شهر رمضان المبارك أعادة علينا باليمن والبركات انه شهر شعبان الذي كثر الحديث عنه في السنة النبوية الشريفة ويكثر فيه الدعاء والتضرع إلى الله والصيام والتقرب ألي الله بالصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر الكريم كما جاء في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة “عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان ” رواه البخاري ومسلم.









غرة شهر شعبان المبارك وأفضل الأدعية





هلال شعبان 1441 بث مباشر ، يتساءل العديد منا عن موعد غرة شهر شعبان الكريم ذلك بعد انقضاء ليلة 27 من شهر رجب والتي عرفت بليلة الإسراء والمعراج وكانت ليلة من افضل الليالي للدعاء والتقرب من الله عز وجل ولم يتم الإعلان من وزارة الأوقاف عن الموعد الرسمي لغرة شعبان حتى الان حيث انه يجب استطلاع رؤية الهلال بالطرق الشرعية تطبيقًا لسنة نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ولكن طبقًا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شعبان المبارك توافق يوم 25/3/2020 الأربعاء حسب الفلك وحركة النجوم والقمر .









الأدعية المستحبة في شهر شعبان





يكثر الدعاء قي هذا الشهر الكريم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم “عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» رواه النسائي وحسنه الألباني.









من أدعية شعبان المستحبة





اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ ، وبقوتك التي قهرت بها كل شئ ، وخضع لها كل شئ ، وذل لها كل شئ ، وبجبروتك التي غلبت بها كل شئ ، وبعزتك التي لا يقوم لها شئ ، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شئ وبسلطانك الذي علا كل شئ ، وبوجهك الباقي بعد [ فناء ] كل شئ ، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شئ ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ ، يا نور يا قدوس ، يا أول الأولين ويإ آخر الآخرين ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء ، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة اخطأنها.





وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعلن عن عدم ثبوت رؤية هلال #شهر_شعبان لعام ١٤٤١هـ مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع عليه يكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر رجب لعام ١٤٤١هـ الموافق له ٢٥ من مارس ٢٠٢٠ م، ويكون يوم الخميس غرة شهر شعبان لعام ١٤٤١هـ الموافق له ٢٦ من مارس ٢٠٢٠ م.



