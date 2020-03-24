مصرع مساعد شرطة وطفل في حادثين ببني سويف.. والنيابة تصرح بالدفن

لقي مساعد شرطة وطفل، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، مصرعهما، إثر حادثين ببني سويف، الأول إثر حادث تصادم قطار بشخص، بالقرب من محطة سكة حديد بني سويف، والثاني اثر تصادم سيارة بطفل، بناحية "أبو النور" التابعة لقرية صفط الشرقية، بدائرة مراكز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.



الحادث الأول وقع عقب أصطدام قطار الصعيد، رقم 975 مميز، بـ"فرج ع.غ" 59 سنة، مساعد شرطة من قوة قطاع مصلحة السجون، مقيم قرية الحكامنة بمركز بني سويف، اثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاه قبلي محطة سكة حديد بني سويف، بحوالي 150 متر دائرة القسم.



وتم نقل الجثة بسيارة الاسعاف لمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تبين من التحريات أنه وبسؤال ابن المتوفي ويدعى "غ.ف.غ" 27 سنة، فلاح ومقيم قرية الحكامنة، ايد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهه الجنائية، وتحرر المحضر رقم 1508 إداري قسم شرطة بني سويف.



ووقع الحادث الثاني، إثر تصادم سيارة بالطفل "محمد هـ.ر" 3 سنوات، بناحية "أبو النور" التابعة لقرية صفط الشرقية، بدائرة مراكز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع حال لهو الطفل بجانب منزل أسرته، وتصادف مروره، أمام السيارة، التي فوجئ قائدها بالطفل، ولم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة، فأصطدم بالطفل، ولقي مصرعه، في الحال، وبسؤال والده، أقر بعدم بوجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.



وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، القبض على "سمير.ن.ع" لإدارته مصنع، غير مرخص، يعمل تحت بير السلم، بقرية العواونة، بمركز إهناسيا، لتصنيع "كمامات طبية" لترويجها على الصيدليات ومكاتب وشركات المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة.



جاء ذلك خلال حملة لفرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، برئاسة أحمد مصطفى دهشان، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتعاون والتنسيق التام مع مباحث التموين والرقابة التموينية ببني سويف.



وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وضبطت الحملة أدوات ومستلزمات تصنيع الكمامات، منها: معدات خياطة وسرفلة بالمصنع، وجوالات شفافة اللون ورولات قماش مجهولة المصدر، ويتم إستخدامها في عملية تصنيع الكمامات التي يتم ترويجها على الصيدليات ومكاتب المستلزمات الطبية.



وتحفظت الحملة على المضبوطات من أدوات ومستلزمات التصنيع، وتحرير المحضر رقم 5366 لسنة 2020 إداري مركز إهناسيا، ضد "سمير.ن.ع" المدير المسؤول عن المصنع، وتم العرض على النيابة العامة.

