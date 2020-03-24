ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19 شخصاً

أعلنت الجزائر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 19 شخصاً وتسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع

إجمالي الإصابات إلى 264 حالة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".





ويذكر أن أعلن وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، البدء في تطبيق علاج جديد مضاد لفيروس كورونا منتج محلياً، مؤكدا أنه متوفر بكميات كافية.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، ذكر الوزير أنه "استنادا لتجارب بعض الدول قررت اللجنة العلمية وضع حيز التنفيذ علاج جديد لحالات الإصابة المؤكدة وهو متوفر حالياً بالكميات الكافية"، غير أن الوزير الجزائري لم يعطِ تفاصيل أخرى عن طبيعة الدواء أو الجهة التي أنتجته، واكتفى بالإشارة إلى أنه بكميات كافية.





وأصدر، الإثنين، الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عدة قرارات؛ أبرزها وضع محافظة البليدة (وسط) تحت الحجر الصحي لمدة 10 أيام، عقب تسجيلها 125 إصابة مؤكدة من أصل 230 وأكثر من 50 % من عدد الوفيات التي بلغت 17 وفاة، حيث باتت بؤرة للوباء في الجزائر.

كما تقرر فرض حظر التجول في العاصمة من الساعة 18.00 بتوقيت جرينيتش إلى غاية 06.00 صباحاً بالتوقيت نفسه.

وأعلن أيضا عن منع تنقل سيارات الأجرة وغلق كل القاهي والمطاعم والمحلات باستثناء محلات المواد الغذائية والمخابز ومحلات بيع الحليب والخضر والفواكه في جميع المحافظات، وكذلك غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وستتم معاقبة المخالفين للقرارات.





ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.



