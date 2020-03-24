هاري كين يكشف موعد تعافيه من الإصابة

كشف المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير عن موعد تعافيه من الإصابة التي قد تعرض لها في الأشهر الماضية مع السبيرز.



وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن عن توقف النشاط الرياضي في البلاد حتى نهاية شهر أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقال كين في تصريحات صحفية : "انا قريب جدًا من العودة للتدرب مجددًا مع المجموعة، وآمل ان المدة ستكون اسبوعين او ثلاثة اسابيع، وانا في مرحلة جيدة".



وتابع : "اعمل بجد كل يوم، واقُوم بالعديد من تمارين إعادة التأهيل، وفقط انتظر ما سيحصل للموسم".