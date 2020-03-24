بعد انتشار كورونا.. فيروس "هانتا" الجديد يضرب الصين (تعرف عليه)

تاريخ فيروس هانتا:

أعراض الإصابة بفيروس هانتا وطريقة إنتقاله:





وقد تصدر وسم "hantaviruses" الترند العالمي في موقع التدوينات الصغيرة " تويتر"، على خلفية المخاوف والهلع من إنتشار وباء جديد.



وبعودة ظهور فيروس هانتا مرة أخرى، يصبح الشيء المشترك بين فيروسي هانتا وكورونا أنهما وباءان خرجا من الصين للعالم كله وبالرغم من خطورة فيروس هانتا الشديدة واعتباره وباء مميت، إلا أنه ليس مُعدٍ مثل الفيروس التاجي كورونا.



في خبر مفزع ومفاجىء وصادم للعالم أجمع تم الإعلان اليوم الثلاثاء، عن ظهور فيروس جديد يسمى هانتا وأسفر عن أول حالة وفاة بالصين وهو ليس فيروس مستجد مثل فيروس كورونا الذي حصد إلى الآن عشرات آلاف الأرواح حول العالم، حيث يسبب فيروس هانتا مرضًا يُطلق عليه علميًا المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا ويُعد فيروس نادر ومرض خطير وأخطر من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بكثير، ولا يُعرف له علاج حتى الآن.حيث صرحت صحيفة "جلوبال تايمز" أن رجلًا من مقاطعة يونان الصينية " جنوب" تُوفي بسبب فيروس هانتا خلال وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام وكان ذاهبًا لمقاطعة شاندونغ الصينية، وأضافت الصحيفة أنه تم عزل 32 شخصًا آخرين مخالطين للشخص المتوفي حيث أخضعت السلطات الصينية 32 شخصًا كانوا معه على متن إحدى الحافلات للفحص الطبي خوفًا من إنتقال العدوى إليهم، ولم تكشف السلطات الصينية مزيدًا من التفاصيل حول فيروس هانتا وحالة الأشخاص الذين تم فحصهم.كان إكتشاف فيروس هانتا لأول مرة في عام 1993 في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2013 " 637" حالة إصابة بالفيروس وكانت غالبيتها في الولايات المتحدة مع إكتشاف حالات في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وتوفى منهم 36%.وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية خلال الفترة مابين أكتوبر 2018 إلى يناير 2019 بلغ عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس هانتا في الأرجنتين 29 حالة في مقاطعة شوبوت والواقعة في منطقة باتادونيا جنوب البلاد.تعتبر الطريقة الوحيدة لإنتقاله للإنسان في عدواه من حيوانات القوارض الحاملة للفيروس أي ينتشر بشكل رئييسي من القوارض وهو بذلك يختلف عن فيروس كورونا الذي ينتقل بالعدوى من إنسان لإنسان.ويتم إنتشار فيروس هانتا من خلال التعرض للقوارض المصابة بالعدوى أو لبرازها أو التغذي عليها، وهذا يحدث أحيانًا في البر الصيني والذي اعتاد الصينيون فيه على أكل الحيوانات المختلفة.وتبدأ العدوى بإرتفاع درجة حرارة الجسم المصحوبة بقشعريرة أي الحمى ثم صداع وأوجاع عضلية، وأحيانًا أعراض في البطن ويتبعها تعرض للقيء أوسُعال وضيق في التنفس وقد يتبعها طفح جلدي ومشاكل في الكلي، وبعد مرور من 4 إلى 10 أيام من الإصابة أي فترة حضانة الفيروس يزداد الأمر سوءا وهنا تكثر الأعراض ومن أهمها السعال الذي يصاحبه خروج إفرازات وضيق شديد في التنفس وتعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل، وانخفاض ضغط الدم وانخفاض كفاءة القلب.وكشفت تقارير طبية أن فيروس هانتا قد يتسبب بأمراض قاتلة للإنسان مثل الحمى النزيفية المصاحبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة الهانتافيروس الرئوية وأوضحت التقارير الطبية أنه لا ينتقل من شخص لآخر وإنما ينتقل عن طريق بول القوارض أو لعابها أو برازها.وأضافت التقارير الطبية أنه تتشابه أعراض الهانتا مع أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في حالات العدوى الشديدة في الرئتين "مع السعال وضيق التنفس"، أو الكلى " مع الطفح الجلدي وآلام في البطن وفي بعض الأحيان الفشل الكلوي.