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خبير: قرار حظر التجوال له مردود إيجابي على أسواق المال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:36 م
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أيمن فودة
أيمن فودة
نيفين سمير
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قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن قرار حظر التجوال الذى أتخذته الحكومة اليوم كان مطلبًا جماهيريًا للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن تبين عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين إلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة .

وأوضح الخبير  لـ " الفجر " أن القرار جاء على غرار ما يحدث في معظم الدول العربية والأجنبية والذى يعد أهم إجراء إحترازى يمكن إتخاذة  لعدم انتشار الفيروس فى البلاد والذى لن يؤثر على تداولات البورصة كونه خارج توقيت التداول بوقت كاف.

وأضاف الخبير، أنه في السعودية علي الرغم من تنفيذ هذا القرار من قبل الحكومة بالمملكة أمس إلا أن المؤشر الرئيسي لسوق السعودي قد صعد اليوم بنسبة 3.4 % ، وتحولت الأسهم للمكاسب بقيادة قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط ، لذا فإن قرار الحظر قد يكون له مردود ايجابى ليس على سوق المال فحسب  بل وعلى كل قطاعات بالدولة فى اطار تقويض الفيروس والحد من انتشاره للخروج من هذه المرحلة الحرجة بسلام .

وقررت الحكومة اليوم فرض  حظر التجوال في جميع انحاء الجمهورية وعلي كافة الطرق العامة من الساعة السابعه مساءا حتي السادسة صباحا.

قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول،  خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة  الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي ، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول: 

- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.
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مواعيد التداول فيروس كورونا حظر التجوال في مصر حظر التجوال البورصة المصرية البورصة السعودية

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