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ورطة في النصر.. فيتوريا على أعتاب الرحيل ومصير مجهول لنجمي الفريق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:19 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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فجر سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر سابقا، مفاجأة مدوية بشأن مصير روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى جانب مستقبل بعض النجوم من الاستمرار في الفريق في الموسم الجديد.

وقال سعد آل مغني عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ أن فيتوريا في طريقه إلى الرحيل عن النصر.

وأضاف أنه من المتوقع أن يرحل كلا من؛ النيجيري أحمد موسى، والبرازيلي جوليانو، والحارس الأسترالي براد جونز، بنسبة 80%.

وكشف آل مغنى أن نجم النصر نور الدين أمرابط، طالب إدارة العالمي بزيادة قيمة عقده مقابل التجديد للفريق، إلى جانب رفض مواطنه عبد الرزاق حمد الله، تخفيض راتبه وتغيير العقد.

يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى رغبة فيتوريا، بالحصول على 12 مليون يورو سنويًا، مقابل تجديد عقده مع العالمي.

وكان فيتوريا قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ عام 2019، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب حصده للقب كأس السوبر السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة.

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