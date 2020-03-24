تشيلسي يستهدف التعاقد مع تاجليافيكو في الصيف

يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في تدعيم الظهير الأيسر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك قبل بداية الموسم الجديد مع فرانك لامبارد مدرب البلوز.



وبدأ البلوز في التفاوض مع نادي ليستر سيتي خلال الفترة الماضية لضم بن تشيلويل ظهير الفريق لضمه في الصيف، ولكن مبالغة الثعالب في المطالب المادية جعلت المفاوضات تتوقف بين الفريقين.



ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن تشيلسي يضع نيكولاس تاجليافيكو الظهير الأيسر لآياكس كخيار بديل إذا فشل في التوقيع مع بن تشيلويل بشكل نهائي.



ويقدم ظهير اياكس امستردام الهولندي مستويات مميزة مع الفريق خلال الموسمين الماضيين، وأيضا قدم مستوى جيد للغاية في كوبا امريكا الأخيرة مع منتخب الأرجنتين.