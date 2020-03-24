



نتابع معكم اليوم تفصيل“فيروس هانتا” فيروس جديد يلاحق الصين .. طرق الوقاية أعراض الفيروس والوقاية من الفيروس الجديد ، حيث تم الإعلان منذ قليل عن وفاة أول شخص مصاب بفيروس هانتا في مقاطعة ووهان الصينية مصدر و بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف كبيرة من انتشار الفيروس الجديد مثل ما انتشر فيروس كورونا، واستطاع أن يحصد أرواح الكثير بكل سهولة نتابع معكم اليوم كافه التفاصيل من خلال السطور القادمة









أعراض فيروس هانتا 2020





منذ قليل أعلنت الصين عن وفاة أول حالة إصابة بفيروس هانتا بمقاطعة ووهان الصينية حيث استطاع الفيروس أن ينتشر في الصين بالرغم من احتياطات الأمان والسلامة التي تتخذها البلاد منذ فترة بسبب انتشار فيروس كورونا وتتميز أعراض فيروس هانتا المستجد ب الآتي :





الشعور بالتعب العام بالجسد.





الشعور بدوخة.





شعور المريض بحالة من عدم الاستقرار.





إصابة المريض بسعال قوي.





إصابة المريض بضيق تنفس ناجم عن الفيروس الجديد.





أيضا يشعر المريض بألم شديد في المعدة.





وتتطور حالة المريض بشكل كبير للأسوأ ويؤدي الوفاة لي نهايه الامر.





ومن الجدير بالذكر أن الصين أعلنت أن فيروس هانتا فيروس غير معدي ولا ينتقل عن طريق لمس أشياء المريض .









ماهي أسباب انتشار فيروس هانتا





انتشر فيروس هانتا المستجد في الصين بسبب ان الصينيين يتناولون طعام غير طبيعي حيث يتناولون الفئران وغيرهم من الحيوانات الغريبه وانتشر الفيروس بسبب هذا الطعام، وينتقل الفيروس من خلال السعال أو رذاذ الشخص المصاب .









كيفية الوقاية من فيروس هانتا المستجد





الوقاية من فيروس هانتا المستجد يجب عدم الإختلاط مع الأشخاص المصابين بالفيروس وايضا تجنب الأماكن المزدحمة ، والاهتمام بقواعد النظافة الشخصية ، وغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري.



