عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.





وناشدت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



