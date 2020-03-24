Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:06 م
Advertisements
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أعلنت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وناشدت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قرار مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء حظر التجول

أخبار تهمك

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاة وإصابة 33 شخصا.. ما هو الفيروس الجديد الذي أصاب الصينيين؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ أقل من ساعتين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد الحظر.. النائب العام يصدر 4 قرارات عاجلة لعمل النيابات

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

عقبة وحيدة تحرم الزمالك من أسطورة الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

منذ 40 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الداخلية" تحظر سير "النقل الثقيل" على الطريق الدائري بداية من 15 سبتمبر

الداخلية تحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان

توفير فرص عمل و مساعدات مالية في لقاء محافظ الغربية بالمواطنين (صور)

حملات بالمدن الجديدة لتنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا (صور)

تنفيذ شبكتي كهرباء بحدائق أكتوبر وبنى سويف ومخبز بمدينة ناصر الجديدة

حملات لغلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالشرقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

06:06 م

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

05:20 م

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

05:59 م

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status