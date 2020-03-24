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بسبب 'كورونا'.. 'الأعلى للإعلام' يُلزم قنوات بانوراما بالاعتذار ويوصي بغلق 4 حسابات فيس بوك

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:02 م
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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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عقدت اليوم، لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، إجتماعًا لها؛ لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية حول فيروس كورونا المستجد.

وأوصت اللجنة بإغلاق 4 حسابات شخصية على الفيس بوك ويوتويب؛ لتضمنها شائعات تثير البلبلة بشأن فيرس كورونا المستجد، وذلك بحسب تقرير اللجنة الذي تضمن توصية للمجلس بهذا الخصوص.

كما ناقشت اللجنة شكوى مُقدمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة، ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية، ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلًا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وألزم المجلس، شبكة قنوات بانوراما، بتقديم اعتذار عما بثه مذيع أحد البرامج الغذائية من معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا المستجد.
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