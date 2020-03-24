"مع أصدقائها".. هنا الزاهد تقدم وصلة رقص من داخل منزلها

شاركت الفنانة هنا الزاهد فيديو لها من داخل المنزل مع صديقاتها،وهم يرقصن على كلمات "كل البنات بتحبك كل البنات حلوين" ومعهم الفنان كريم فهمي،وذالك عبر حسابها على موقع الفيديوهات "تيك توك".



وظهرت هنا الزاهد وصديقاتها وهن يرتدو ملابس سوداء وشعر منسدل على كتفهما،وظهر كريم فهمي بملابس سوداء أيضا وهو يرقص أوسطهم.



وتشارك الفنانة هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" والذي يشاركها في بطولته الفنان أحمد حاتم بعد نجاح فيلم "قصة حب" الذي تم عرضه في عيد الحب الماضي،وأيضا عدد من الفنانين منهم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وهو إخراج عصام عبد الحميد وتأليف عادل صليب.



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات"الذي تم طرحه في الموسم الرمضاني الماضي وهو إنتاج شركة سينرجي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف،وشارك فيه الفنان أحمد فهمي زوجها ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمود.



