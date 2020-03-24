أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

حدد نادي ريال مدريد الإسباني خيلفة كريم بنزيمة مهاجم الفريق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

واستقر ريال مدريد على التعاقد مع هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الالماني ليكون بديلاً لكريم بنزيمة في الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة الماركا الإسبانية أن هالاند هو البديل المثالي لتعويض كريم بنزيمة في هجوم ريال مدريد بعدما نجح صاحب الـ19 عاماً في لفت الانظار خلال الفترة الماضية.





واكدت الصحيفة على أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيتواصل مع وكيل أعمال هالاند في الفترة القادمة لضمه للفريق لتعزيز الخط الهجومي للملكي في الموسم الجديد.