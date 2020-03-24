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بدأ بثلاث برامج .. تفاصيل التعاون بين صورلي وديجتال ستوديوز

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت شركة Digital Studio بالتعاون مع شركة Sawarly عن قيامهم بإنتاج محتوى مرئي على كافة وسائل التواصل الاجتماعي لإثراء المحتوى الناطق باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وزيادة توعية المجتمع بالإضافة لخلق مساحة جديدة من المحتوى الترفيهي.

وقد أثمر التعاون عن انتاج عدة برامج منها: "زي الكتاب ما بيقول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سلامة والذي يحاول من خلال البرنامج تصحيح بعض المفهومات الخاطئة المنتشرة في حياة الكثيرين بالاستناد الي المصادر الموثوق فيها.

وبرنامج "إعادة اختراع الكورة" الذي يقدمه محي الدين أحمد، والذي يشرح فيه أساسيات صناعة كرة القدم وكيفية النهوض بها وتوضيح أسباب إقرار معظم قوانين اللعبة.

بالاضافة لجموعة برامج خاصة بالاطفال منها برنامج حواديت شادن الذي يعيد فن حكاية القصة للأطفال ليساهم فى التنشئة السليمة ونبذ العادات السيئة وغرس القيم والاخلاق.

كما أعلنت الشركتين عن خطتهم عن انتاج العديد من البرامج الأخرى التي تستهدف جميع الفئات العمرية ومختلف الاهتمامات، وجاري العمل على تقديم برامج توعوية، ترفيهية، اقتصادية وتاريخية في الربع القادم من العام الحالي.
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