عاجل - اتحاد الكرة يحسم مصير الدوري المصري من الإلغاء

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء 24 مارس موقفه النهائي من إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز من عدمها بسبب فيروس كورونا.

وكشف تقارير صحفية أن اللجنة الخماسية تراقب الموقف عن قرب ولكنها لم تحسم موقفها حتى الآن من إلغاء الدوري أو من عدمه.

وذكرت أن قرار إلغاء الدوري المصري الممتاز أو الدوريات الأدنى مرتبط بقرارات وزارة الصحة واللجنة الطبية بالاتحاد.

وأشارت التقارير إلى أنه إذا تم السيطرة على أزمة فيروس كورونا سيتم استكمال مسابقات الدوري المصري بشكل طبيعي أما إذا استمر الوضع كما هو عليه فإن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والمنظومة بأكملها أهم بكثير.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن اليوم رسميا تعليق بطولة الدوري المصري لمدة 15 يوم آخرين بسبب انتشار فيروس كورونا وفي انتظار أي تطورات جديدة.



