خاص.. هل يجوز مشاركة رمضان صبحي ومصطفي محمد فى أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها؟ خبير لوائح يُجيب

أعلن شينزو أبي رئيس وزراء اليابان عن تقدمه بطلب للجنة الأولمبية الدولية لتأجيل أولمبياد طوكيو والذى كان مقرر إقامتها العام الجاري 2020 لمدة عام، ووافق علي ذلك توماس باخ رئيس اللجنة، لتقام الاولمبياد عام 2021، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وهنا أصبح الجميع يتسائل هل تجوز مشاركة رمضان صبحي ومصطفي محمد نجوم المنتخب الأولمبي والذى من المقرر مشاركتهم فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2021، خاصة أن الثنائي سيكون تخطي حاجز ال 23 عام، بجانب عدد أخر من اللاعبين أمثال أسامة جلال، محمد عبد السلام، ناصر ماهر، كريم العراقي.