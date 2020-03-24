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خاص.. هل يجوز مشاركة رمضان صبحي ومصطفي محمد فى أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها؟ خبير لوائح يُجيب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:52 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن شينزو أبي رئيس وزراء اليابان عن تقدمه بطلب للجنة الأولمبية الدولية لتأجيل أولمبياد طوكيو والذى كان مقرر إقامتها العام الجاري 2020 لمدة عام، ووافق علي ذلك توماس باخ رئيس اللجنة، لتقام الاولمبياد عام 2021، بسبب فيروس كورونا المستجد.


وهنا أصبح الجميع يتسائل هل تجوز مشاركة رمضان صبحي ومصطفي محمد نجوم المنتخب الأولمبي والذى من المقرر مشاركتهم فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2021، خاصة أن الثنائي سيكون تخطي حاجز ال 23 عام، بجانب عدد أخر من اللاعبين أمثال أسامة جلال، محمد عبد السلام، ناصر ماهر، كريم العراقي.


وكشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح عن موقف لاعبي المنتخب الأولمبي من المشاركة فى الأولمبياد بعد تأجيلها، وقال فى تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي" :" بعد تأجيل البطولة سُتقام على نفس الظروف التى كان من المقرر إقامتها هذا العام".


وأضاف :" يحق للاعبين المشاركة بشكل طبيعي بداية من مواليد 1 يناير 1997 فيما فوق بنفس الظروف التى كان من المقرر إقاماتها هذا العام".


وكان منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب قد توُج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام وتأهل لأولمبياد طوكيو.

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