"حق بلدنا علينا".. حملة لتطهير المؤسسات الحكومية للحد من فيروس كورونا بقنا (صور)



وأوضح جاب الله ان المبادرة شارك بها 20 شاب من ضمنهم عدد من الأطباء والصيادلة وكان لهم دور توعوي للمواطنين حيث ان هناك الكثير من الأهالي يجهل كيفية مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه بالإضافة لعدد من الشباب المشاركين والذين حملوا أجهزة التعقيم لتعقيم كافة المباني الحكومية والمؤسسات ومواقف السيارات وعدد من المحلات التجارية



وأشار جاب الله ان في الأيام المقبلة ستستمر عمليات التعقيم والتطهير في مدينة الوقف وجزيرة الحمودى والسنابسة والقلمينا غرب قنا بجانب البنوك والمكاتب البريدية بدشنا والتي تشهد زحاما من جانب المواطنين.



بينما قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقتا، إنه تم عمل اجتمتع بمديري الادارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية في حضور الدكتور راجي تواضروس وكيل المديرية والدكتور اسامة الدسوقي مدير الطب الوقائي والدكتور اشرف الاحمر مدير الطب العلاجي ومديري الادارات المسؤولة بالمديرية لمناقشة سبل تقييم حالات الكورونا حسب بروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في التعامل مع اي حالة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا بالمستشفيات.



وأشار إلى أنه تم مناقشة ألية التحويل بين المستشفيات للحالات المصابة بالكورونا وكيفية التعامل معها، مشددا علي ضرورة الفحص الجيد للحالات المشتبه بها بالاصابة بالكورونا عن طريق الطبيب المختص ومدير المستشفي قبل التحويل للتاكد من تنفيذ بروتوكول التشخيص الصحيح للحالات المشتبه بها لاصابتها بالكورونا.



كما ناقش سبل توفير المستلزمات الطبية اللازمة لجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومستلزمات الوقائي والتي تسهم كثيرا للحد من الاصابة بفيروس كورونا.



كما امر الخطيب بصرف العلاج الشهري لمرضي الامراض المزمنة والذين يقومون بصرف العلاج على نفقة الدولة لمدة 3: 2 شهور قادمين وذلك كوسيلة لتجنب الزحام بين المرضي بالمستشفيات وتخفيف العناء عليهم.

فيما شدد علي تواجد الفريق الطبي بالمستشفيات من الاطباء والتمريض والخدمات المعاونة طوال اليوم من اجل تقديم خدمة طوارئ بالمستشفيات طوال اليوم.



هذا وقد دعا وكيل وزارة الصحة بقنا جموع المواطنين بضرورة الالتزام بطرق الوقاية والحماية والبعد عن الازدحام والبقاء بالبيوت من اجل الحد من انتشار المرض وحرصا علي سلامتهم.

نظم عدد من شباب مدينة دشنا، شمال محافظة قنا، مبادرة " حق بلدنا علينا " لتطهير وتعقيم الأماكن المزدحمة والمؤسسات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وقال محمد جاب الله منسق المبادرة بدشنا إن الحملة تستهدف تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية المزدحمة بالمواطنين وكافة المصالح الحكومية التي يتردد عليها الأهالي ضمن المشاركة المجتمعية للحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.