بيطري الأقصر تدفع بـ 50 طن مطهرات لتعقيم الشوارع

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لتطهير وتعقيم الشوارع من فيروس كورونا المتجدد.



وقال الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه تم الدفع بـ 10 سيارات مياه، تزن الواحدة 5 أطنان من المطهرات، بالإضافة إلى 5 مواتير 500 للتر للواحد، و15 موتور آخرين للحمل على الأكتاف.



وأوضح أنه طبقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم بدء الحملة المكبرة لتطهير وتعقيم الشوارع من قبل مديرية الطب البيطري، بجانب ما تقوم به مديرية الصحة وغيرها من الجهات المعنية لتنفيذ خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.



