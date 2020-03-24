حاكم ولاية نيويورك يؤكد تسجيل 25665 إصابة بفيروس كورونا

ويذكر أن أعلن بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، أن 2000 عامل في المجال الصحي من أطباء وممرضين متقاعدين أعلنوا تطوعهم لمكافحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".





وكان حاكم الولاية، أندرو كومو، أشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولاية زاد بأكثر من 3 آلاف حالة، ليتجاوز في الوقت الحالي 10 آلاف إصابة.