Advertisements
Advertisements
Advertisements

من أجل عيون قطبي إسبانيا.. نجم بايرن ميونخ يرفض الانضمام إلى مانشستر سيتي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
رفض واحد من نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النمساوي دافيد ألابا نجم نادي بايرن ميونخ رفض العرض المقدم من نادي مانشستر سيتي للتعاقد معه في الصيف القادم.

وكان نادي بايرن ميونخ قد حاول تجديد عقد ألابا مع الفريق الفترة الماضية ولكنه رفض وقرر مغادرة النادي في نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

وأكدت الصحيفة أن ألابا رفض عرض السيتي لأنه يفضل الانضمام إلى نادي ريال مدريد أو نادي برشلونة في الصيف القادم.

وكان نادي برشلونة بالفعل قد اظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع ألابا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

وقد شارك دافيد ألابا 30 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

منذ 35 دقيقة

إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ ساعة و نصف

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عقبة وحيدة تحرم الزمالك من أسطورة الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد وفاة وإصابة 33 شخصا.. ما هو الفيروس الجديد الذي أصاب الصينيين؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

بعد الحظر.. النائب العام يصدر 4 قرارات عاجلة لعمل النيابات

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

06:06 م

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

05:20 م

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

05:59 م

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status