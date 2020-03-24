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لبدء تنفيذ حظر التجوال.. محافظ بني سويف لـ"رؤساء المدن": البلاد تمر بفترة عصيبة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:46 م
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الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
احمد فتحي الدسوقي
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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة "إن القدرة على توفير الحلول السريعة لشكاوى المواطنين، هو معيار نجاح كل رئيس وحدة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد".

جاء ذلك خلال تواصل المحافظ، مع رؤساء الوحدات المحلية بشأن الاجراءات المنفذة التى تطبقها كافة المدن، تنفيذا للقرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا، حيث ناقش معهم الموقف الحالي الخاص بتطهير المنشآت ومواعيد غلق المحال العامة التي تضمنتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة بداية غد الاربعاء.

وناقش المحافظ، كافة الاجرءات التوعوية لمنع التجمعات، والرقابة التمونية المشدة على الأسواق وتوفير السلع التموينية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية، مع الابلاغ العاجل فيما يخص أية تطورات أومستجدات في هذا الملف.

وشّدد محافظ بني سويف على أهمية ضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية بكافة المنشأت الخدمية الحيوية، والتعامل الفعال مع أية مشكلة مستجدة، قائلا: "القدرة على توفير الحلول السريعة لشكاوى المواطنين، هو معيار نجاح كل رئيس وحدة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد".

وكان محافظ بني سويف، أصدر، قرارًا بتخصيص رقم (01552190365) على تطبيق "واتس آب" لتلقي أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة وما يماثلها، والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أو السلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية، مثل المطهرات والمنظفات وغيرها، وذلك باستثناء محال البقالة والمخابر والصيدليات، ضمن خطة المحافظة في مواجهة احتمالية العدوى بالكورونا، في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن، حيث يختص هذا الرقم بتلقي واستقبال البلاغات التالية:

ــ مخالفات فتح المحال في مواعيد بالمخالفة لما أقرته الحكومة مثل "المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمراكز التجارية والمولات والنوادي الليلية،الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، والسيبرات والكرافانات وما يماثلها من محال ومنشآت تجارية".

ــ استعمال الشيشة في المقاهي، حيث تقرر منع تقديمها في المقاهي والكافيهات لخطورتها في نقل العدوى.

ــ إقامة أسواق عشوائية، حيث قد قرر المحافظ منعها ضمن الإجراءات الاحترازية

ــ سناتر الدورس الخصوصية التي تقررغلقها تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء منعا لتجمعات الطلاب.

ــ أي تلاعب في أسعار كافة السلع أو كافة صور الاحتكار، والغش التجاري، والسلع منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات.

وأهاب المحافظ بالموطنين بالتفاعل الايجابي ومساعدة أجهزة المحافظة لإنجاح الخطة الشاملة للدولة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، قائلا: "لدينا جميعا ثقة في أن المواطن السويفي شريك أساسي في الحل، شريك أساسي في إدارة الأزمات، المسئولية تقع على الجميع حكومة ومواطن".

وأكد محافظ بني سويف، على أن من يقدم شكوى تتعلق بمخالفة القانون والقرارات الوزارية الأخيرة وتثبت حقيقتها، سيتم تكريمه من المحافظة، تقديرا لإيجابيته وحرصه على المصلحة العامة، وحسه الوطني العالي.

وشدد المحافظ، على أنه في حال صحة البلاغ فيما يتعلق بالمحال العامة أو المنشآت التجارية الوارد بشأنها قرار مجلس الوزراء، سيتم سحب رخصة المحل، ومن يقوم بفض الشمع الأحمر ويقوم بتشغيل المحل الذي تم غلقه إداريًا بالشمع الأحمر، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأن المحافظة وأجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتهاون في تنفيذ القانون وتطبيق أشد العقوبات المقررة.
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الكلمات المفتاحية

مقاهى مطهرات قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا سلع التموين تلقي الشكاوى المولات التلاعب في الاسعار الإجراءات الاحترازية

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