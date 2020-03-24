لمواجهة كورونا.. روسيا تغلق النوادي الليلية وصالات السينما

ويذكر أن ذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا، الجمعة، أن علماء روس بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد على حيوانات في مختبر بسيبيريا.





وذكر مركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أن علماء بالمركز الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك طوروا نماذج لقاحات استنادا إلى 6 مفاهيم تكنولوجية مختلفة وبدأوا التجارب الإثنين.





ونبه علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة قد لا تسفر عن شيء إلا بعد 12 إلى 18 شهرا.





وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في بيان: "تستخدم الفئران في معظم الأحيان لمثل هذه الدراسات وغيرها من حيوانات التجارب".





وأضافت أن العلماء يتوقعون البدء في طرح لقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.