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كورونا يُغير خريطة كرة القدم.. 7 بطولات عالمية تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في 2021

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:43 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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تقرر اليوم الثلاثاء، الموافق 24 مارس  تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020)، بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو صباح اليوم لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

واتفق رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في اجتماعه معه رئيس وزراء اليابان إلى أنه يجب إعادة جدولة دورة الألعاب الأولمبية الـ32 في طوكيو إلى ما بعد عام 2020 ولكن في موعد لا يتجاوز صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي من خطر فيروس كورونا.

بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، سيكون العام المقبل 2021 حافلًا بالعديد من الأحداث والفعاليات الكروية الهامة نستعرضها سويًا في هذا التقرير:-

1- بطولة أمم أوروبا:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في وقت سابق من الشهر الجاري، تأجيل بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) حتى العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يُهدد معظم دول العالم خلال الفترة الحالية، وستقام البطولة في 12 مدينة أوروبية.

2- كأس كوبا أمريكا:

كما تقرر تأجيل بطولة كأس كوبا أمريكا 2020 لتقام صيف العام المقبل 2021، وكان مقررًا إقامة البطولة في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو من العالم الحالي، قبل إعلان تأجيل منافسات البطولة للعام القادم بسبب فيروس كورونا، وستقام في الأرجنتين وكولومبيا.

3- بطولة أمم إفريقيا:

يشهد العام المقبل أيضًا إقامة منافسات بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وستقام منافسات البطولة في الفترة من 9 يناير وحتي6 فبراير.

4- الكأس الذهبية:

تقام منافسات بطولة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) أو المعروفة ببطولة الكأس الذهبية العام المقبل 2021، بالولايات المتحدة الأمريكية.

5- أولمبياد طوكيو:

انضمت ايضًا النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والتي كان مقررًا إقامتها في "طوكيو" العام الحالي، للأحداث الرياضية والكروية التي ستقام خلال أحداث العام المقبل 2021، وذلك بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

6- بطولة أمم أوروبا للسيدات:

يشهد العام المقبل أيضًا منافسات بطولة أمم أوروبا للسيدات 2021 والتي تستضيفها انجلترا.

7- كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا:

بطولة أخري تقام خلال العام المقبل 2021 وهي بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا والتي تستضيفها سلوفينيا والمجر.

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